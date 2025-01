Acque agitate, in materia di fisco, a Udine. L’attacco all’amministrazione comunale arriva dal consigliere Giovanni Govetto che sottolinea come finora si sia fatto bastare lo 0,2 di addizionale comunale. La replica dell’assessore ai tributi Gea Arcella chiarisce che Udine era l’unica città in cui l’addizionale era ferma allo 0,2. Divisi i cittadini che hanno un’unica speranza: che i nuovi introiti vengano investiti in maniera adeguata per la popolazione.