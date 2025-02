Botta e risposta sull’aumento del canone a Chiarcosso

E’ polemica fra maggioranza e opposizione al Comune di Udine su un terreno della Udine Mercati dato in fitto alla Chiarcosso Trasporti per il parcheggio dei propri automezzi.

Nel giugno del 2024, il consiglio di amministrazione di Udine Mercati, da un giorno all’altro, ha aumentato di 1.500 euro il canone mensile, più che raddoppiando la cifra che la Chiarcosso, unico operatore esterno di Udine Mercati, deve versare alla società in house del Comune del capoluogo friulano, mentre per gli operatori interni al mercato l’aumento è stato in media del 7%.

Il titolare della società di autotrasporto, Sante Chiarcosso, ha così deciso di chiedere una mediazione al Comune di Udine, scatenando la reazione dell’opposizione che con il consigliere Michele Zanolla ha presentato un’interpellanza urgente.

La risposta è arrivata sia dal vicensindaco di Udine, Alessandro Venanzi, sia dallo stesso sindaco, Alberto Felice De Toni. L’amministrazione – ha spiegato Venanzi – ha cercato di favorire un accordo per un rialzo graduale del canone, nel rispetto delle competenze del Consiglio di amministrazione. “A dimostrazione che il nostro intervento si è svolto nel rispetto reciproco dei ruoli – ha sottolineato il sindaco De Toni – il CDA non ha deliberato la possibilità di diminuire il canone all’azienda stessa.”