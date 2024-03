Botte e minacce nei confronti della ex: 45enne arrestato per stalking

Da un anno e mezzo vessava la sua ex compagna per aver interrotto il loro lungo rapporto sentimentale. Un 45enne di Pordenone, di origini croate, è stato arrestato per lesioni, maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata, minacciata a più riprese di morte.

Gli agenti della Questura di Pordenone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone, su richiesta del pubblico ministero dr. Enrico Pezzi, hanno tratto in arresto l’uomo che ha iniziato le sue azioni persecutorie nell’agosto 2022, quando la donna ha trovato il coraggio di lasciare il fidanzato, proprio a causa dei suoi comportamenti violenti. Non solo la picchiava, ma le sottraeva anche somme di denaro da utilizzare per acquistare sostanze alcoliche. Alcune aggressioni, inoltre, sono avvenute anche davanti al figlio minore della donna, avuto da una precedente relazione.

Stanca delle percosse, la donna ha trovato il coraggio di querelare l’uomo e di chiedere aiuto. Per lei è scattata la protezione in una struttura protetta, mentre per l‘uomo è stato emesso il divieto di avvicinamento dalla casa familiare, più volte, però, disatteso. Proprio per questo, l’autorità giudiziaria ha disposto a carico dell’ex compagno la misura cautelare della custodia nel carcere di Pordenone.