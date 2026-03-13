Botte per una donna, ennesima lite al Parco Querini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una lite tra due stranieri. La causa? Forse un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza, fidanzata di un 27enne della Sierra Leone che ieri sera, alle 20.40, è stato coinvolto nell’accesa baruffa scoppiata al parco Querini. E’ lì – zona calda di Pordenone, che si trova di fronte alla stazione ferroviaria e al terminal dei bus – che i due uomini si sono affrontati.

Polizia, carabinieri e polizia locale sono accorsi in forze sul luogo dov’era stata segnalata la zuffa. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, c’erano soltanto i due fidanzati. Il 27enne africano ha riferito agli agenti delle volanti della Questura di essere stato picchiato da uno sconosciuto, un cittadino pakistano, che avrebbe avanzato degli apprezzamenti nei confronti della ragazza. Lei, una 28enne italiana, si sarebbe messa in mezzo ai due litiganti per difendere, in particolare, il suo compagno.

Del pakistano, del quale inizialmente era stato detto che avesse un coltello, nessuna traccia. L’attività della polizia, non essendoci state lesioni e minacce, si è di fatto conclusa. Anche perché i due fidanzati, una volta identificati e riportato alla calma, hanno dichiarato di non voler presentare querela di parte.