Botti, animali in fuga. Super lavoro per l’ambulanza veterinaria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una decina di animali scappati a causa dei botti di fine anno. Ma il vero bilancio si tirerà dopo l’Epifania quando il numero di cani e gatti fuggiti sarà, inevitabilmente, destinato a salire. Ne è convinto Nicola D’Agostino, legale rappresentante dell’associazione Mi Fido di Te di Pordenone che gestisce, in convenzione con l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, il servizio di ambulanza veterinaria.

Se i fuochi pirotecnici fatti scoppiare nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio hanno illuminato i cieli della Destra Tagliamento, accogliendo l’arrivo del nuovo anno, dall’altro hanno impaurito – e questa non è certo una novità – soprattutto cani e gatti che, disorientati, sono scappati dalle loro abitazioni. A Porcia un animale vagante è stato recuperato: era ferito, probabilmente da un veicolo in transito.

“Gli interventi effettuati sino a questo momento – afferma D’Agostino – sono inferiori, per numero, rispetto a quelli dell’anno precedente. Ma il telefono della nostra associazione continua a squillare, quindi temo che da qui al sette gennaio i recuperi saranno destinati a crescere. C’è di positivo, rispetto al passato, che diversi cani e gatti inizialmente scappati poi sono rientrati autonomamente”.

Intanto il coordinatore regionale del Partito Animalista, Fabio Rabak, ha lanciato un appello che ha l’aria di essere un diktat: “Vietare la produzione, la vendita e l’utilizzo dei botti”.