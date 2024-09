Sette bottiglie d’autore per aiutare la costruzione del Villaggio Enzo Cainero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sostenibilità, inclusione e valorizzazione del territorio. Sono gli ingredienti dell’iniziativa di responsabilità sociale d’impresa lanciata da Progettoautismo con ‘Bottiglie d’Autore’, quest’anno giunta alla terza edizione.

Speciali sono i vini, quelli pluripremiati dell’azienda vitivinicola Specogna di Corno di Rosazzo, così come sono speciali anche le 7 etichette, realizzate dalla Tonutti Tecniche Grafiche di Fagagna trasformando i quadri dipinti dai giovani artisti del centro diurno Home Special Home di Feletto Umberto.

Ma particolare è anche la finalità del progetto, volto a raccogliere i fondi per la costruzione del villaggio Enzo Cainero, la prima struttura abitativa in Italia destinata alle persone fragili e alle loro famiglie, in un sistema di auto-mutuo-aiuto organizzato.

L’evento di oggi pomeriggio è realizzato in collaborazione con Anima impresa, associazione impegnata in attività finalizzate alla promozione e alla diffusione dello sviluppo sostenibile.