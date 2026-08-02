Boy scout di 13 anni cade lungo una scarpata a Raveo

Paura e momenti di forte apprensione sono stati vissuti questa mattina in un’area boschiva, nel territorio comunale di Raveo, al confine con Ovaro ed Enemonzo, dove un boy scout di 13 anni è precipitato in una scarpata.

Attorno alle ore 11:45, il giovane, partecipante a un campo scout proveniente da Udine e giunto in Carnia la scorsa domenica, è scivolato sul bordo di un ciglio boschivo presente a breve distanza dalla strada che conduce a Muina, reso instabile dalla presenza di fogliame, rotolando per una quindicina metri, prima di compiere un salto di ulteriori venti metri. I genitori del ragazzino, presenti sul posto e accortisi dell’accaduto, hanno attivato immediatamente i soccorsi, intervenuti sul luogo con una squadra del Soccorso Alpino da Forni di Sopra, assieme alla Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il personale dell’eliambulanza ha calato un tecnico in corrispondenza del salto, dove sono poi sopraggiunti ulteriori quattro soccorritori, che dopo un complesso recupero protrattosi per oltre un’ora, hanno verricellato in sicurezza il giovane scout, rimasto sempre cosciente e ricoverato con politraumi all’ospedale di Udine.