Braccianti agricoli sottopagati e sfruttati: denunciato un imprenditore

Sottopagati e sfruttati. Due braccianti agricoli nepalesi, ospiti della Cavarzerani di Udine, hanno trovato il coraggio di denunciare il loro datore di lavoro, un cittadino indiano di 50 anni, residente a Rivignano Teor, titolare di un’azienda agricola. L’uomo, secondo la querela formalizzata nei suoi confronti, avrebbe approfittato della situazione di necessità economica dei due nepalesi per sfruttarli nel lavoro in campagna. Situazione, questa, che è andata avanti rispettivamente per cinque e due mesi. I carabinieri di Udine Est, al termine dell’attività d’indagine, hanno provveduto quindi a denunciare l’imprenditore agricolo e segnalare gli episodi all’Ispettorato del lavoro.