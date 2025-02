Braccianti in nero nella vigna, maximulta all’azienda

La Guardia di Finanza di Spilimbergo ha scoperto, in un vigneto di Meduno, quattro lavoratori in nero, tutti cittadini indiani.

Al datore di lavoro, loro connazionale, sono state contestate sanzioni amministrative fino a 51mila euro ed è stata proposta all’Ispettorato del Lavoro la sospensione dell’attività.

Le Fiamme Gialle hanno controllato alcuni braccianti, impegnati nella potatura di alcune piante.

L’assunzione dei quattro cittadini indiani non risultava preventivamente comunicata al Centro per l’Impiego. Due di loro, inoltre, sono in una posizione di permanenza sul Territorio Nazionale che ne impedisce temporaneamente l’impiego.

Dall’inizio dell’anno sono 35 i lavoratori in nero e tre quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale; 23 i datori di lavoro sanzionati e 8 le proposte di sospensione delle attività inoltrate all’Ispettorato del Lavoro.