Branco di delfini immortalato a largo di Grado

Un incontro tutt’altro che comune quello documentato ieri al largo di Grado. L’Area Marina Protetta di Miramare ha condiviso le immagini di un numeroso branco di delfini avvistato e ripreso in un video realizzato da Luca Scarantino. Nel filmato si distinguono almeno trenta esemplari, suddivisi in due gruppi, mentre nuotano e affiorano in perfetta sincronia.

I delfini frequentano con una certa regolarità il Golfo di Trieste, ma osservazioni così ravvicinate e con numeri tanto elevati restano eventi rari. Proprio per questo le immagini hanno suscitato grande entusiasmo tra appassionati e ricercatori, testimoniando ancora una volta la ricchezza della biodiversità marina locale.