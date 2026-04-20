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Cronaca
Saranno piantati il 25 aprile in occasione della festa patronale di San Giorgio

Brazzano, due ciliegi in ricordo di Guerrina e Quirin

Si tratta dell'albero-simbolo del Collio: rappresenta memoria e comunità
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Rappresenteranno la volontà della comunità di saper ripartire mantenendo viva la memoria. Sono i due ciliegi che sabato 25 aprile saranno piantati a Brazzano per ricordare Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj a poco più di cinque mesi dalla tragedia che lo scorso 17 novembre li strappò alla vita in seguito alla frana abbattutasi sul borgo. L’iniziativa avverrà in occasione di San Giorgio, patrono della frazione: la festività cade due giorni prima, il 23, ma la piantumazione avverrà il 25 al termine della tradizionale messa patronale che Brazzano ogni anno celebrava nella chiesa di San Lorenzo, inagibile dal giorno del dramma, e che stavolta si terrà quindi alle ore 11 nella canonica della frazione, distante solo pochi metri dal luogo del disastro. La scelta del ciliegio per ricordare le due sfortunate vittime della frana non è casuale: si tratta dell’albero-simbolo del Collio, e rappresenta dunque bene le radici della comunità piantate in questa terra.

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