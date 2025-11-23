Brazzano: la frana è ancora pericolosa, rientro in tre fasi

Sull’abitato di Brazzano incombono ancora 13mila metri cubi di materiale che potrebbero scivolare verso le case. E’ quanto emerso dalle analisi sulla zona interessata lunedì dalla colata di fango che ha ucciso due persone e raso al suolo tre edifici.
Per questo, il sindaco di Cormons Roberto Felcaro e l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi hanno messo a punto un piano in tre fasi per il rientro in casa degli 84 sfollati del paese.
Di questi, 50 potranno rientrare fin da subito nelle proprie abitazioni. Le 24 persone che vivono a valle della frana dovranno invece aspettare 3 mesi. Potrebbe risultare lunghissima l’attesa, infine, per i 10 cittadini della zona rossa, nelle immediate vicinanze del disastro: fino a 3 anni.
Comune e Regione hanno già pensato alla loro sistemazione.