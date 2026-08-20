Brazzano, la vendemmia della rinascita è notturna

DEGANIS

Giorgio Deganis non usa altri termini per descrivere quella che è una raccolta delle uve assolutamente diversa da tutte quelle svolte sinora in circa 40 anni. E’ la vendemmia della rinascita, perché è la prima dopo la frana che sconvolse la vita dell’abitato di Brazzano lo scorso novembre, costringendo lo stesso Deganis a sfollare per mesi assieme alla sua famiglia, ed è anche una vendemmia unica nel suo genere: Giorgio e i suoi collaboratori nelle scorse ore hanno dovuto infatti togliere le uve dalle viti in piena notte a causa delle temperature estreme di queste settimane.

DEGANIS

Per salvaguardare quanto raccolto è necessario addirittura il ghiaccio.

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Un altro dettaglio racconta quanto siano cambiati i tempi.