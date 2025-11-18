Brazzano, l’ultimo ballo spensierato di Guerrina e Quirin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle danze divertite e spensierate in paese, agli ultimi tragici momenti di vita, con la frana che li ha travolti.

Questi scatti di Chiara Panzera, ritraggono Guerrina Skocaj, di 83 anni, e Quirin Kuhnert, di 32, mentre ballano insieme. Le foto risalgono allo scorso maggio. Una festa privata, un momento conviviale che racconta del rapporto che legava le due vittime di Brazzano di Cormons.

Guerrina viveva qui da sempre. Prima di andare in pensione aveva lavorato a lungo al Cotonificio di Gorizia. Appassionata di canto, faceva parte del coro parrocchiale.

Querin si era trasferito in paese da pochi anni, con la fidanzata, dopo aver vissuto tra la Baviera e il Salisburghese. Le vacanze in famiglia trascorse sul Collio lo avevano fatto innamorare di questi luoghi.

Ed eccoli qui, sorridenti ad improvvisare un ballo. Vicino a loro una tavola imbandita e qualche bicchiere di buon vino. Quei sorrisi si sono spenti ieri, quando Quirin ha tentato di salvare Guerrina, venendo poi travolto assieme alla donna dalla frana. Il giovane poco prima aveva raccontato in un video quanto stava accadendo in paese.

Sullo sfondo, nella foto che ritrae i due compaesani, si vedono le case che oggi non ci sono più, ridotti a macerie, diventate tutt’uno con la terra. E il cortile teatro di quelle danze oggi è invaso dal fango.

Una panchina accanto al luogo della frana è diventato una sorta di memoriale, dove vengono depositati fiori e messaggi di dolore e cordoglio per le due vittime e di vicinanza alle loro famiglie. I compaesani stanno aiutando la vedova di Kuhnert a sistemare il negozio di enogastronomia, invaso dall’acqua, che la coppia aveva rilevato a febbraio.