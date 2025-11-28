Brazzano, proposta l’intitolazione a Quirin della strada della tragedia

Onorare il gesto eroico di Quirin Kuhnert, morto mentre tentava di salvare l’amica Guerrina Skocaj, intitolandogli la strada dove è avvenuta la tragedia. E’ la proposta formulata ieri sera in consiglio comunale dall’esponente del gruppo civico di minoranza “Per Cormons” Gianluca Coccolo. Intanto sul fronte dell’emergenza il sindaco Roberto Felcaro ha spiegato come tutti i residenti delle zone colpite da frana o alluvione saranno sollevati dal pagamento delle bollette di rifiuti e acqua per tutto il periodo necessario. L’assessore al sociale Antonietta Fazi ha inoltre evidenziato lo stanziamento da parte della giunta municipale dei primi 15 mila euro per gli alluvionati. La consigliera comunale di minoranza Lucia Toros ha infine annunciato la propria richiesta di accesso agli atti per conoscere in che orari il 17 novembre sono pervenute al Comune le segnalazioni di criticità, a che ora e in che luoghi sia intervenuta la Protezione Civile, quali segnalazioni di frane relative all’area di Brazzano siano state manifestate al Comune dal 2017 in poi ed infine “quali siano stati e in quali date gli interventi di svuotamento delle vasche di sedimentazione collocate nei pressi della chiesa di San Lorenzo e nei pressi della farmacia a Brazzano dal 2017 in poi”.