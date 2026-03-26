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Cronaca
Finisce l'allontanamento dalle proprie abitazioni per i 25 residenti

Brazzano, revocata zona arancione: sfollati a casa in anticipo

Resta off-limits la zona rossa
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Quattro mesi e nove giorni. Tanto è durato l’allontanamento dalle loro abitazioni per i cittadini di Brazzano residenti in zona arancione. Da questo pomeriggio, con poco meno di ventiquattr’ore d’anticipo rispetto alla data annunciata del 27 marzo, i 25 sfollati della frazione di Cormons colpita dalla frana dello scorso 17 novembre sono potuti rientrare infatti a casa. L’esilio forzato è dunque ufficialmente terminato, ma c’è chi ha comunque scelto di passare un’ultima notte nell’hotel in cui è stato ospitato durante queste settimane, decidendo di rientrare quindi in via definitiva domani a casa. La fine della limitazione permette contemporaneamente anche alle due aziende agricole le cui realtà si trovano in zona arancione di tornare pienamente operative nei propri spazi. Il via libera è arrivato dopo che la Protezione Civile ha concluso la prima parte di interventi di messa in sicurezza sul colle di San Giorgio, posizionando una barriera di contenimento proprio al confine con la zona rossa, che resta al momento off-limits fino al prossimo 31 maggio.

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