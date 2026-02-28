Brazzano: riaperto il negozio nel segno di Quirin Kuhnert

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Jessica Hartwick, compagna di Quirin Kuhnert, ha riaperto a Brazzano di Cormons il negozio gestito dal fidanzato fino alla tragedia del 17 novembre scorso. Il negozio di alimentari si chiama “Buon Sapore – Specialità e degustazioni del Collio e della Baviera” ed è posizionato in via XXIV Maggio 75 . Quirin aveva aperto l’attività poco più di un anno, che era diventata da subito un punto di contatto tra le specialità enograstronomiche del Collio e del land di cui era originario.

Quirin è una delle due vittime della frana di Brazzano assieme alla vicina di casa Guerrina Skocaj. Lui aveva tentato di salvarla, ma la frana li aveva travolti in quel momento.

Enorme il sostegno ricevuto dalla comunità

Una riapertura che sa di ripartenza