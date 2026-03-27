Brazzano, sfollati a casa: “Abbiamo pianto dalla gioia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Li ha accolti quello che è stato già ribattezzato come il “Muro di Brazzano”, la barriera di blocchi di cemento costruita dalla Protezione Civile per contenere eventuali future colate di fango in attesa della realizzazione della vasca di sicurezza sul colle San Giorgio. Ma è proprio grazie a quel muro che sono potuti ritornare definitivamente a casa i 25 cittadini sfollati dopo la revoca, ieri pomeriggio, della zona arancione da parte del Comune: i lavori nell’area sono infatti giunti ad un punto tale che a restare sarà, fino al prossimo 31 maggio, solo la zona rossa. Il rientro è stato vissuto con emozioni diverse.

Il sindaco Roberto Felcaro saluta positivamente questa svolta.

Lo sguardo di tutti ora è per la messa in sicurezza del territorio collinare. Resta inoltre da capire quale sarà il destino della vigna storica di proprietà della famiglia Manferrari.