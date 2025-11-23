  • Aiello del Friuli
domenica 23 Novembre 2025
Cronaca
A Cormons la priorità ora è trovare un alloggio ai quattro nuclei famigliari della zona rossa

Brazzano, un unico funerale per Guerrina e Quirin

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Si va verso la celebrazione di un funerale unico per Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, le due vittime della frana di lunedì a Brazzano. Sarebbe questa infatti l’intenzione delle famiglie per le esequie al momento ancora da programmare: prima infatti dovranno svolgersi le autopsie sui corpi dei due sfortunati vicini di casa, e solo dopo la Procura di Gorizia potrà dare il via libera per l’ultimo saluto all’83enne ed al giovane originario della Baviera.

Intanto a Cormons la priorità è trovare una locazione per i quattro nuclei famigliari rimasti senza abitazione dopo il disastro e la conseguente istituzione della zona rossa nell’area limitrofa alla chiesa di San Lorenzo a Brazzano. Da quanto si è potuto apprendere, al momento il primo appartamento Ater disponibile in città – ampio circa 60 metri quadrati – sarà pronto tra una quindicina di giorni: altre soluzioni ci sono ma si trovano all’esterno del perimetro comunale, come ad esempio a Mossa. Il principale problema è quello di trovare una sistemazione idonea alla famiglia più numerosa, composta da quattro persone: due bambine e i loro genitori, attualmente ospitati da parenti, con la volontà di tutte le parti – se sarà possibile – di dare loro un alloggio sul territorio di Cormons per limitare al massimo il disagio durante questo periodo lontano da casa che, come anticipato ieri dalla Protezione Civile durante la riunione con gli sfollati, potrebbe durare fino a tre anni. Saranno invece ospitati in due hotel di Cormons per il periodo necessario, stimato in circa tre mesi, i 24 cittadini residenti nella zona arancione di Brazzano.

Intanto sul tema sicurezza idrogeologica del territorio la segretaria del Pd provinciale di Gorizia Sara Vito e il responsabile ambiente del Pd isontino Michele Tofful intervengono sottolineando come “serva uno studio idraulico per Judrio e Versa mentre nel Collio va effettuata una mappatura delle frane attive e di tutte le zone potenzialmente pericolose”.

