Brillata bomba a mano trovata a Drenchia

Una bomba a mano, modello Mills 36 di fabbricazione inglese, è stata rinvenuta e fatta brillare questa mattina a Drenchia Superiore. A trovarla nell’adiacenza di un fienile è stato un cittadino che ha subito segnalato il rinvenimento dell’ordigno bellico della Grande Guerra ai carabinieri. La bomba, che si trovava in pessimo stato di conservazione, è stata prelevata e fatta brillare dagli artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Udine in una zona idonea.

Immagine di repertorio