Brillata bomba a mano trovata a Drenchia

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
giovedì 14 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Brillata bomba a mano trovata a Drenchia
Ciclista fatto cadere e poi derubato di un costoso Rolex a...
Esce in bici e si perde col buio, 67enne di Aviano...
Cani antidroga in azione a Lignano per il ponte di Ferragosto
In macchina con spranghe e sfere d’acciaio: fermati 5 ultras del...
Supercoppa, De Toni: “Un successo organizzativo e di accoglienza per la...
Fuochi d’artificio per il Ferragosto di Grado
Monfalcone, l’incendio di ieri ha devastato sette ettari di vegetazione
Litiga con la convivente, poi dà fuoco all’appartamento: arrestato
Supercoppa, Funzionari polizia: “Gestione sicurezza eccellente”
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Brillata bomba a mano trovata a Drenchia

L'ordigno bellico è stato trovato vicino ad un fienile
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Una bomba a mano, modello Mills 36 di fabbricazione inglese, è stata rinvenuta e fatta brillare questa mattina a Drenchia Superiore. A trovarla nell’adiacenza di un fienile è stato un cittadino che ha subito segnalato il rinvenimento dell’ordigno bellico della Grande Guerra ai carabinieri. La bomba, che si trovava in pessimo stato di conservazione, è stata prelevata e fatta brillare dagli artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Udine in una zona idonea.

Immagine di repertorio

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Brillata bomba a mano trovata a Drenchia
Ciclista fatto cadere e poi derubato di un costoso Rolex a Lignano
Esce in bici e si perde col buio, 67enne di Aviano rintracciato dai carabinieri
Cani antidroga in azione a Lignano per il ponte di Ferragosto
In macchina con spranghe e sfere d’acciaio: fermati 5 ultras del Paris
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss