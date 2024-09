Un bronzetto alto 25 centimetri, del valore di mille euro, è stato rubato dal monastero Santa Maria in Valle di Cividale dov’era in esposizione per una mostra. Il furto, denunciato ai carabinieri della locale stazione, è avvenuto nell’arco della giornata di ieri.

La statuetta era stata realizzata da uno scultore locale e, di proprietà di un privato, era stata prestata agli organizzatori della mostra. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda per arrivare all’autore del furto.