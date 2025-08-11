Brucia il Carso, due incendi in poche ore

Brucia il Carso. Due incendi si sono verificati oggi a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il Corpo forestale regionale è intervenuto, attorno all’ora di pranzo, per un rogo divampato nel comune di Monrupino. I forestali di Duino Aurisina hanno operato insieme ai vigili del fuoco; l’elicottero della Protezione civile regionale ha prelevato l’acqua da un vascone presente in località Prosecco.

Questa mattina, nel comune di Duino Aurisina, incendio lungo la strada statale 55 del Vallone: bruciato quasi un ettaro di bosco. Ad alimentare le fiamme le forti raffiche di vento e le elevate temperature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste e Gorizia, il personale del Corpo forestale regionale e i volontari della Protezione civile di Monfalcone, Gorizia, Muggia e Duino Aurisina.