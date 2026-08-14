Brucia il monte Amariana, continua la lotta contro il fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata una giornata di passione, l’ennesima, per gli operatori al lavoro con l’obiettivo di contenere i diversi fronti di fuoco aperti sul monte Amariana, in Carnia. La cronaca della giornata racconta come nelle prime ore del mattino una spessa coltre di fumo su tutta l’area di Amaro e dintorni abbia impedito il sorvolo dei mezzi aerei causa ridotta visibilità impedendo quindi il prelievo ed il gettito di acqua nelle zone dove divampano le fiamme. Da metà mattinata però il vento si è alzato permettendo finalmente a quattro elicotteri (tre della Protezione civile regionale e uno dell’Esercito), due velivoli Air Tractor provenienti dalla Slovenia e, nel pomeriggio, a un Canadair di operare per limitare l’avanzamento dei roghi.

Il Comune di Amaro sta seguendo minuto dopo minuto l’evoluzione della situazione.

La situazione dunque resta critica. Si guarda il cielo, e si attende una pioggia salvifica che però non è previsto arrivi prima di lunedì.