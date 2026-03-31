Brucia rifiuti e pneumatici: denunciato un 70enne a Buja

Appicca il fuoco a un cumulo di rifiuti, tra cui numerosi pneumatici fuori uso: un uomo di circa 70 anni è stato denunciato a Buja per combustione illecita di rifiuti. Il fatto è emerso nel tardo pomeriggio del 25 marzo, quando una densa colonna di fumo nero e un forte odore acre hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale della Stazione forestale di Gemona del Friuli che, giunto nell’area segnalata, ha sorpreso l’uomo mentre stava per incendiare un ammasso di materiale verde e copertoni. Il rogo, già visibile a distanza, è stato immediatamente fermato evitando conseguenze più gravi. Il settantenne dovrà ora rispondere del reato previsto dal Testo Unico Ambientale.