Brucia rifiuti e pneumatici: denunciato un pensionato

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Gli agenti della Stazione forestale di Gemona hanno denunciato un uomo di 70 anni sorpreso, a Buja, mentre tentava di dar fuoco a un cumulo di rifiuti, tra cui diversi pneumatici fuori uso.
Gli agenti della Stazione forestale di Gemona hanno denunciato un uomo di 70 anni sorpreso, a Buja, mentre tentava di dar fuoco a un cumulo di rifiuti, tra cui diversi pneumatici fuori uso.
I militari sono intervenuti dopo aver visto una densa colonna di fumo alzarsi dalle campagne del paese.
L’uomo dovrà ora rispondere del reato di “Combustione illecita di rifiuti”.