GUARDA IL VIDEO E’ di origine dolosa l’incendio scappiato ieri sera, alle 23.30, in località Ples Molet nel comune di Lauco. A bruciare sono stati 400 metri di bosco. Tempestivo l’intervento del personale del corpo forestale di Villa Santina insieme ai volontari della protezione civile, supportati dall’alto da un elicottero. Le fiamme sono state domate non senza fatica. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti i carabinieri di Tolmezzo.