Bruno Pizzul nel Famedio del cimitero monumentale di Milano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bruno Pizzul è stato uno dei protagonisti e una delle voci più amate del giornalismo sportivo italiano. Non fu soltanto narratore di imprese sportive, ma seppe cogliere nei protagonisti il valore della persona, sottolineando e valorizzando con il suo lavoro i principi di disciplina e rispetto nel mondo dello sport. La sua correttezza professionale, l’onestà intellettuale e la sua preparazione ne fecero un modello per generazioni di giornalisti”. Con queste motivazioni Milano ha reso omaggio al suo ‘figlio adottivo’ Bruno Pizzul il cui nome da oggi è iscritto sulle pareti del Famedio del cimitero monumentale del capoluogo lombardo accanto a quelli di altri nuovi benemeriti come Franco Baresi, Ornella Vanoni e Don Antonio Mazzi. Alla cerimonia presieduta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, erano presenti i tre figli di Bruno, Silvia, Carla e Fabio, i sette nipoti. Non potevano mancare Paolo Spata, presidente dell’Udinese Club Milano dedicato proprio a Bruno Pizzul con Andrea Venier, rappresentante del sodalizio. Una emozione unica, per la famiglia Pizzul e per tutto il Friuli, il riconoscimento dell’esempio che il grande giornalista ha saputo essere nello sport e nella cultura del nostro Paese.