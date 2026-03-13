Bufera nel M5s pordenonese: cacciato Capozzella

Una resa dei conti annunciata in casa Movimento 5 Stelle. Il coordinatore pordenonese, l’ex consigliere regionale Mauro Capozzella, è stato cacciato. A succedergli, già a partire da domenica sera, potrebbe essere la “grillina” Mara Turani, già consigliera comunale nella città del Noncello, in pole position per essere candidata alle prossime elezioni regionali.

Che Capozzella fosse ai ferri corti con il Movimento lo si sapeva già da un anno e mezzo, da quando la coordinatrice regionale, Elisa Danielis, ne aveva chiesto le dimissioni all’indomani di un’uscita – ritenuta poco ortodossa – di Capozzella nei confronti del collega udinese Sergo. “Una forza politica – ha detto Capozzella riferendosi al Movimento – totalmente sganciata dalla realtà di un territorio fatto di imprese, artigiani e piccolo commercio e dove l’emigrazione giovanile è ormai insopportabile”.