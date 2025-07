Apu pronta a partecipare al bando per la gestione del PalaCarnera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Con l’atteso approdo in A1 dell’APU, il Palacarnera di Udine potrebbe vedere affiancato al suo nome storico quello di uno sponsor, come già avviene da anni in centinaia di realtà della Penisola. A supporto di questa probabilità c’è la delibera discussa ieri in Commissione e che lunedì prossimo passerà per il voto del Consiglio Comunale. Si tratta del bando per l’esternalizzazione della struttura di via Candonio, che metterà a gara la gestione del Palasport per i prossimi due anni, a fronte di un valore della concessione che potrebbe sfiorare i 5,3 milioni di euro e il cui canone deve essere ancora determinato.

“Prendiamo atto dell’esternalizzazione della gestione del PalaCarnera e ci dichiariamo interessati alla gara. Non vincere la gestione sarebbe un serio problema per la società e gli allenamenti della squadra”, ha spiegato l’amministratore delegato della APU Old Wild West Udine, Gianpaolo Graberi.

Questa concessione, limitata in attesa del project financing per la realizzazione del “PalaCarnera 4.0”, prevede, oltre all’esternalizzazione della gestione (comprese le spese di manutenzione fino ad oggi in carico a Palazzo d’Aronco), anche la possibilità di affiancare il nome dell’impianto – non a sostituirlo – a quello di un eventuale sponsor. Il tutto a fronte di una cifra che il Comune ha stimato possa aggirarsi attorno ai 100 mila euro l’anno. Non è un obbligo, ma una possibilità, così come non è certo che sia l’APU ad aggiudicarsi il contratto di concessione, anche se il vincitore avrà l’obbligo di far disputare all’APU tutte le partite casalinghe del prossimo campionato.

Proprio il caso del naming, già affrontato anche in sede giudiziaria per quanto riguarda lo stadio Friuli, è la questione che più ha allarmato parte dell’opposizione, preoccupata che il nome storico ‘Carnera’ possa finire in secondo piano rispetto alle ragioni commerciali. A tal proposito, Graberi ha riferito come “Gli introiti derivanti dalla pubblicità siano fondamentali per affrontare anche la gestione sportiva”. Ha poi aggiunto: “Anche la denominazione del PalaCarnera rappresenta una fonte importante di ricavi, ma non è automatica. Sarà fondamentale sondare il mercato”.

L’opposizione sta esaminando la documentazione relativa alla concessione dei servizi e sta anche valutando l’ipotesi che una parte dei costi di gestione possano rimanere in carico a Palazzo d’Aronco, così come avviene in qualche modo a Cividale del Friuli con il funzionamento del Palazzetto dello sport di via Perusini. Nella città ducale vige un accordo: a fronte delle spese straordinarie e per le utenze a carico dell’amministrazione (circa 40 mila euro l’anno), il Comune riceve dalla UEB i servizi per la gestione dell’impianto, che non rimane ad uso esclusivo delle aquile.

In serata, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Vidoni, ha affermato che ““Il PalaCarnera è un elemento imprescindibile dell’identità udinese e parte integrante del patrimonio sportivo della città. Proprio per questo, la possibilità di affiancare la denominazione di un futuro sponsor al marchio “Carnera” va interpretata come un’occasione di crescita e sviluppo sulla base di modelli ormai diffusi a livello nazionale ed europeo, che permettono di attrarre investimenti garantendo servizi di qualità a società sportive, giocatori e tifosi. Valorizzare il principale palazzetto dello sport di Udine coinvolgendo partner privati – ha concluso – significa preparare il terreno al futuro “PalaCarnera 4.0” e al tempo stesso tutelare un simbolo che appartiene a tutti noi.”

Infine, per quanto riguarda invece il progetto del “Carnera 4.0”, Graberi ha riferito come per l’APU rappresenti un importante investimento. “Stiamo approfondendo con il Comune importanti tematiche e il Comune di Udine ha ottenuto una delibera di giunta regionale di oltre 20 milioni di euro.”