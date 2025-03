Bufera tra donatori di sangue, guerra sui numeri tra Afd Udine e Fidas nazionale

Bufera tra i donatori di sangue, è guerra sui numeri.

Lo scontro tra gli ormai ex vertici di Afds Udine e la Fidas nazionale si sta concentrando sulla quantità delle donazioni raccolte dall’associazione friulana negli ultimi anni. Secondo la federazione, infatti, dal 2018 è il 2024 le donazioni sono passate da 50 mila a poco più di 35mila, in controtendenza rispetto alle altre federate Fidas. Numeri contestati da Afds, che rileva come le donazioni siano passate da poco più di 36mila a 35.700, contando la flessione dovuta alla pandemia e al recupero degli ultimi 2 anni.

Una battaglia, questa, che si affianca allo scambio di accuse tra il presidente dimissionario dell’Afds Roberto Flora e il presidente nazionale Fidas Giovanni Musso.