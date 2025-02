Bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti: è allarme in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL VIDEO Almeno l’8 per cento degli studenti, in Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato di aver subito episodi di bullismo e cyberbullismo. Questo secondo il Ministero dell’Istruzione. Ma se invece si analizzano i dati dell’Hbsc 2022 la percentuale addirittura supera il 14 per cento.

Il dato ancora più preoccupante è che l’età di bulli e vittime di insulti, minacce, botte ed esclusioni si è ancora più ridotta rispetto al passato: i primi episodi avvengono già tra gli 11 e i 12 anni.

Oggi ricorre la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo: fenomeni attorno ai quali, da tempo, esiste una corposa attività di monitoraggio e di prevenzione. Questa mattina gli studenti della scuola media Manzoni di Udine sono stati protagonisti di un’iniziativa lodevole.

La stessa dirigente scolastica è anche la responsabile della rete antibullismo di Udine. Ed è lei a tratteggiare il profilo di bulli e vittime.