Buon compleanno Frecce! E la Pan omaggia Armani

A Rivolto seconda e ultima giornata della grande festa per celebrare i 100 anni del Secondo Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana e il 65esimo anniversario dalla fondazione delle Frecce Tricolori.

Decine di migliaia di persone anche oggi con il naso all’insù per assistere alle evoluzioni in cielo ma anche per godere di un ricco programma di eventi a terra. Non meno di 100 mila spettatori, già ieri, hanno goduto di ore e ore di grandi emozioni e oggi è atteso un numero ancora maggiore di appassionati dall’Italia e dall’estero.

La parata si chiuderà come ieri attorno alle 18 con il decollo degli Aermacchi MB-339 della Pan, con una livrea speciale dedicata all’anniversario e sulla fusoliera, i nomi di tutti i comandanti ed i piloti che hanno fatto parte della pattuglia da dal 1961 ad oggi.

Nell’esibizione delle Frecce anche l’omaggio a Giorgio Armani, il grande stilista scomparso giovedì scorso: a lui infatti è dedicata la manovra “Scintilla”. Nel ricco programma di esibizioni aeree coinvolte anche pattuglie acrobatiche estere, da Francia, Svizzera e Turchia.

Previsti anche sorvoli di velivoli storici e moderni, incluso l’F-35, una mostra statica e un percorso ludico, con simulatori di volo e visori di realtà virtuale.