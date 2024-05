Burlo: proclamato lo sciopero

UilFpl e Nursind hanno proclamato lo sciopero per i lavoratori dell’Irccs Burlo Garofolo il 2 luglio. La decisione, spiegano i due sindacati, è arrivata al termine dell’incontro odierno con la direzione dell’ospedale materno infantile alla presenza degli altri sindacati, Cgil, Cisl e Fials che non hanno aderito allo sciopero. Uilfpl e Nursind hanno deciso lo sciopero per la mancanza delle risorse a seguito della perequazione regionale dei fondi contrattuali. Gli altri sindacati hanno invece sottoscritto un accordo ponte e confermato che, dopo l’impegno del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, le risorse arriveranno con le variazioni di bilancio. “”Non faremo alcun passo indietro fintanto che non ci sarà una risposta concreta in relazione alle nostre richieste”, spiegano i segretari di UilFpl e Nursind. “Oramai abbiamo capito anche dopo l’incontro odierno che la direzione e il direttore dell’istituto sono oramai ostaggio e succubi di una politica che sta cercando di imporre la sua volontà a discapito dei lavoratori”.