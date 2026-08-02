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Cronaca

Burqa a scuola, dal caso Monfalcone al divieto annunciato dal Governo

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un emendamento per vietare il burqa e il niqab nelle scuole
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Era stato il caso di Monfalcone a portare il tema all’attenzione nazionale.

Lo scorso anno, in un istituto professionale della città, alcune studentesse che indossavano il niqab dovevano essere identificate ogni mattina da un’insegnante perché il volto era coperto.

Una vicenda che aveva acceso il dibattito sul rapporto tra libertà religiosa, sicurezza e integrazione.

Ora il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un emendamento al disegno di legge Sicurezza che punta a vietare il burqa e il niqab nelle scuole, prevedendo anche sanzioni per i genitori che, a causa del divieto, decidessero di non mandare più le figlie in classe.

A sostenere l’iniziativa è la Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, secondo la quale il velo integrale rappresenta un’imposizione che limita la libertà e la dignità di bambine e ragazze, ostacolandone il pieno sviluppo personale.

Dal Friuli Venezia Giulia arriva anche il plauso della Lega.

Il segretario regionale Marco Dreosto rivendica il lavoro svolto sul territorio, ricordando come proprio i casi emersi a Monfalcone e Pordenone abbiano contribuito a portare il tema all’attenzione del Governo.

Secondo il senatore, il divieto rappresenta una scelta di tutela e non di discriminazione.

L’emendamento dovrà ora affrontare l’iter parlamentare, mentre il confronto politico sul provvedimento è già iniziato

Editoriale il Friuli s.r.l.

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