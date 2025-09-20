Bus rovesciato a Treppo, bimbi sotto shock: a scuola arrivano gli psicologi

GUARDA IL VIDEO Un percorso psicologico che aiuti i bambini a superare i traumi dopo l’incidente stradale avvenuto ieri mattina a Treppo Grande. Ventuno i bimbi delle scuole primarie e materne che si trovavano nello scuolabus che, a causa di un impatto frontale con un’auto, si è rovesciato. Mentre due bimbi rimasti contusi sono stati già dimessi dall’ospedale, uno solo è stato trattenuto in osservazione. Lamenta ancora dolori alla schiena.

Più severe, invece, le condizioni dell’accompagnatrice che si trova ricoverata nel reparto di Ortopedia. Ha riportato la frattura di un braccio, del mignolo di un piede e sono ancora in fase di valutazione i traumi al bacino e all’addome. Una situazione, quella dell’accompagnatrice, che si è aggravata quando, subito dopo l’incidente, ha tentato di far uscire i bimbi dallo scuolabus attraverso il tettuccio d’emergenza.

La comunità di Treppo Grande, che conta 1700 abitanti, è ancora scossa dopo l’episodio di ieri mattina. Non lo negano nè il sindaco Sara Tosolini nè l’assessore Eleonora Pasti. “Dopo l’incidente, già in mattinata – affermano le due amministratrici – ci siamo messe in contatto con l’ordine degli psicologi per fornire, a spese del Comune, tutti gli strumenti necessari, a bambini, genitori ed insegnanti, per superare al meglio questo momento. C’è bisogno di normalizzare la situazione ed aiutare tutti, in forme diverse, a superare lo shock”.

Sindaco e assessore si sono già interfacciate anche con le insegnanti e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo. “Il prossimo passo – evidenziano – sarà quello di riunire i genitori e spiegare loro l’importanza di un percorso psicologico. Che potrebbe avvenire sia in classe, rendendo partecipi anche quei bimbi non coinvolti nell’incidente, che all’esterno della scuola”.