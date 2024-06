Buste paga più pesanti per sindaci e assessori, ok dalla commissione regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Via libera dalla V commissione regionale all’adeguato, all’insù, dei compensi degli amministratori dei Comuni, Sindaci, assessori beneficeranno di un sostanzioso ritocco in busta paga, adeguandosi al resto dell’Italia, come proposto dalla delibera dell’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha garantito le coperture economiche: 40 milioni di euro – nella legge di stabilità -. Le fasce di indennità sono 9: il sindaco di Trieste, capoluogo di regione, passa da 6.820 euro lordi al mese a 10.852 euro. A Udine, Pordenone e Gorizia, città tra i 50.000 e i 100 mila abitanti, si passa invece da 6.694 a 9.599. Salgono in proporzioni anche i compensi a vicesindaci e assessori e assessori. L’ultima fascia riguarda i Comuni fino a mille abitanti. I sindaci passeranno da 1.568 a 2.331 euro. Ai sindaci va, poi, anche un rimborso forfettario mensile dai 350 agli 850 euro oltre ai rimborsi per viaggio e trasferta fino a 400 euro al mese per i comuni più popolosi. Pressoché unanime il ritocco dei compensi, anche se con alcune precisazioni da parte dei membri della commissione. Per Alessandro Baso di Fratelli D’Italia nelle realtà minori, spesso a un sindaco un’indennità mensile non basta nemmeno per coprire le spese di assicurazione. Per Manuela Celotti (Pd), in alcuni i primi cittadini sono costretti ad assumere anche l’impegno e le responsabilità di altri assessori o del funzionario che manca e ciò andrebbe ricompensato. Enrico Bullian del Patto e Mauro Di Bert della Lista Fedriga, bene i nuovi compensi, ma si devono stimolare le aggregazioni tra enti.