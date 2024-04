A Buttrio Roberta Tonello sfida Eliano Bassi

Sarà Roberta Tonello, imprenditrice di 59 anni, la sfidante del sindaco uscente Eliano Bassi, che ha annunciato di correre per il secondo mandato.

La volontà del primo cittadino è di dare continuità al lavoro iniziato cinque anni fa, limitato in parte dall’arrivo della pandemia nel 2020.

“Il Covid ha quasi congelato la funzionalità dell’ente, costretto a concentrarsi soprattutto sulla gestione di un evento drammatico del tutto inaspettato”, ha affermato Bassi. “A questo si sono poi sommati gli aumenti dei costi legati alla guerra in Ucraina, che hanno reso complessa l’esecuzione di opere previste e in parte già finanziate”. “Nonostante questi avvenimenti contingenti, pur con carenze di fondi e di personale molto è stato fatto o è in corso d’opera – prosegue Bassi -. La macchina amministrativa ha potuto contare sul contributo della Comunità del Friuli Orientale e del Distretto del Commercio, nei quali il Comune ha fatto il suo ingresso e i cui vantaggi saranno evidenti nei prossimi tempi”. Tra gli obiettivi del sindaco uscente c’è la cura del verde, la volontà di instaurare nuove relazioni con i giovani compaesani e favorire la crescita culturale ed economica della comunità.

Roberta Tonello sfiderà il sindaco uscente con la lista trasversale “Impegno per Buttrio Roberta Tonello Sindaco”. Nata l’8 novembre del 1964, Tonello da ben 44 anni dirige, assieme alla sorella, l’azienda Tonello Spa, fondata dal padre nel ‘63. Madre di due figlie e nonna di 4 nipoti, Tonello vanta una lunga esperienza nel mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo, nonché nella pubblica amministrazione che l’ha vista sedere tra i banchi dell’opposizione in qualità di consigliera comunale dal 2004 al 2009 nella lista civica Ballico. La sua candidatura nasce dall’esigenza condivisa con molti cittadini di portare un cambiamento nel Comune di Buttrio e dalle necessità emerse nel corso di numerosi incontri sul territorio che hanno fatto emergere le carenze dell’attuale amministrazione e il desiderio di rafforzare le tematiche più importanti per la cittadinanza. “Il mio obiettivo è portare avanti un percorso all’insegna della trasparenza e dell’onestà – afferma – e con grande disponibilità al confronto”.

Una donna “del fare” con delle promesse ‘realizzabili’.“A Buttrio notiamo una scarsa manutenzione del territorio, dalle strade all’area cimiteriale e la mia volontà è quella di dare un decoro al nostro Comune che, ricordo, ha anche una vocazione turistica, anch’essa con possibilità ancora non espresse pienamente. Il territorio di Buttrio, che annovera una realtà industriale nota a livello mondiale, deve essere anche in grado di dare risposta alle esigenze abitative di chi opera nel tessuto economico e questo è un altro punto che la candidata intende portare avanti”.

Sul fronte del sociale, inoltre, Tonello fa emergere le esigenze delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie che necessitano di maggiore sostegno, nonché le esigenze dei bambini in età scolare, soprattutto i più piccoli e qui l’obiettivo è creare una rete che vada incontro alle famiglie.