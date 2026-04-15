Caccia alle anguille: smascherato un pescatore di frodo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Operazione congiunta del Corpo forestale regionale e dei Carabinieri del contro la pesca illegale di anguilla europea. Un pescatore di frodo è stato sorpreso nell’area di confluenza tra i fiumi Corno e Ausa, nel comune di San Giorgio di Nogaro: per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura e il sequestro di imbarcazione, attrezzatura e veicolo. Gli esemplari ancora vivi sono stati liberati sul posto, mentre al trasgressore sono state comminate sanzioni per centinaia di euro per violazione delle norme penali e amministrative sulla pesca.