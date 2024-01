Cacciatore aggredito alla Sagra degli Osei: assolti due animalisti

Erano accusati di aver aggredito verbalmente un cacciatore durante la Sagra degli Osei di Sacile. Oggi due animalisti, il cofondatore di Centopercentoanimalisti Paolo Moncavero, di 63 anni, e il presidente di Animalisti italiani, il 59enne Walter Caporale, sono stati assolti dal Tribunale di Pordenone con la formula ‘il fatto non sussiste’. La vicenda risale al settembre 2020 quando ci fu una protesta animalista al termine di una gara canore di uccelli. Il cacciatore, in quell’occasione anche giudice nella competizione, fu spintonato e finì a terra. Per l’episodio, il l’allora Questore di Pordenone dispose per i due e per un altro manifestante il foglio di via obbligatorio per tre anni da Sacile.