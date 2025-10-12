  • Aiello del Friuli
domenica 12 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Michele Castagna trionfa al Campionato italiano di speedway
I Benussi trionfano alla Barcolana con i primi due posti
Cacciatore morto, monito di Federcaccia FVG alla massima prudenza
Italia-Israele, gli Azzurri alloggiano a Le Fucine Hotel di Buttrio
Pro Pal: in 50 protestano durante la Barcolana
In piazza Primo Maggio un sudario coi 18mila nomi dei bimbi...
Gemona in festa per i 100 anni dei suoi Alpini
Il corteo pro pal a Udine si farà, polemiche tra maggioranza...
Cividale-Castelmonte, vincono Degasperi e Muradore
Colpo di fucile uccide un cacciatore a Faedis
Cronaca

Cacciatore morto, monito di Federcaccia FVG alla massima prudenza

Il cordoglio del presidente Luca Carocci che richiama gli associati al rispetto delle procedure di sicurezza
Redazione
Autore: Redazione

L’incidente di caccia avvenuto a Faedis ha suscitato profonda tristezza in tutto l’ambiente venatorio. A esprimere cordoglio e dolore è il presidente regionale di Federcaccia Luca Carocci, commentato la disgrazia di Raschiacco con parole di forte emozione e richiamo alla responsabilità:

“Siamo profondamente rattristati e addolorati per la tragedia che si è consumata”, riferisce Carocci. A nome di tutta l’associazione venatoria porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Paolo De Luca.”

Oltre al cordoglio, il presidente lancia un monito chiaro e perentorio a tutti i cacciatori della regione in merito alla sicurezza: “In momenti come questo, è fondamentale ribadire con forza l’importanza di esercitare la nostra passione con la massima attenzione e diligenza,” sottolinea Carocci. “La caccia si svolge spesso in boschi e terreni impervi, dove il rischio di infortunio o imprevisto è naturalmente più elevato.”

Il presidente poi conclude richiamando al rispetto delle procedure e alla consapevolezza: “È imprescindibile mantenere i sistemi di prevenzione sempre attivi e non permettere mai che la routine o l’abitudine portino a un calo dell’attenzione. Solo mantenendo l’accortezza ai massimi livelli possiamo realmente ridurre i margini di rischio e prevenire ulteriori, inaccettabili, tragedie.”

La Federazione si stringe al lutto e invita i propri associati a tenere la sicurezza come priorità assoluta in ogni fase dell’attività venatoria.

