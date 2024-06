Cadavere in mare, è il giovane scomparso a Trieste

Il cadavere di un giovane è stato trovato all’alba di oggi all’interno della diga compresa tra i moli III e IV del Porto Franco Vecchio a Trieste. Si tratterebbe del giovane di 24 anni, di nazionalità marocchina, che si era tuffato in mare martedì. Nel corso di una sorta di festa con un gruppo di amici in un’area abbandonata del Porto Vecchio e in compagnia di un’amica – probabilmente tutti un po’ alticci – si era lanciato in mare da un molo.

Il giovane, Ayoub Lakhlalki, però non era più riemerso. Tante le ipotesi sulle cause della morte: il fatto che fosse ubriaco oppure lo choc termico o ancora la corrente che potrebbe averlo spinto in profondità. I moli della zona sarebbero parzialmente cavi e dunque il giovane potrebbe essere finito sotto il molo e aver perso l’orientamento.

Il gruppo, visto che il giovane non riemergeva, era fuggito mentre la ragazza che era con lui aveva avvertito i soccorsi.

Oggi la segnalazione della presenza del cadavere è pervenuta alla Capitaneria di porto di Trieste, tramite la società Canottieri Adria impegnata in attività addestrativa.

E’ stata quindi inviata subito sul posto la vedetta della Guardia Costiera, che ha proceduto al recupero della salma.