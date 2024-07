Cadavere in mare, è quello di Loris Chittaro

Il cadavere di Loris Chittaro, il 63enne imprenditore di Pagnacco, disperso in mare da ieri pomeriggio a Lignano, è stato trovato alle 20.12 di questa sera a 5 miglia dalla costa., a circa 10 km da Punta Tagliamento. La salma è stata identificata dai familiari della vittima in tarda sera. A scorgere il corpo è stato l’equipaggio del peschereccio Johnny Alberto che era diretto verso Marano. Il comandante dell’imbarcazione ha immediatamente allertato la Guardia Costiera di Trieste che da ieri pomeriggio era impegnata nelle attività di ricerca dell’imprenditore trascinato da una corrente marina durante un bagno effettuato tra l’Isola delle Conchiglie e il Faro Rosso. Il corpo, a seguito di autorizzazione del P.M. è stato recuperato da un mezzo della Guardia Costiera di Lignano presente in loco per le attività di ricerca e consegnato all’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Il costume indossato al momento della scomparsa e la posizione dov’è avvenuto il ritrovamento della salma hanno subito fatto propendere che si trattasse del 63enne di Pagnacco.