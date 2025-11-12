Cadavere nel pozzo a Sagrado, c’è un terzo indagato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è una terza persona iscritta nel registro degli indagati della procura di Gorizia nell’inchiesta relativa alla scomparsa dell’ex postino Vito Mezzalira, scomparso cinque anni fa a Sagrado.

Si tratta di Andrea Piscanec, di 30 anni, figlio della compagna di Mezzalira, Mariuccia Orlando, che è a sua volta accusata di omicidio in concorso con il fratellastro, Moreno Redivo, in relazione alla scomparsa dell’ex postino.

Vito Mezzalira, triestino di origine mantovana, ex dipendente di Poste Italiane, era scomparso nel 2019. Nella sua abitazione, a Poggio Terza Armata, a Sagrado, i Carabinieri hanno trovato venerdì scorso resti umani che – a loro parere – sono con buona probabilità, quelli di Mezzalira. Da quanto è trapelato, il figlio di Mariuccia Orlando è stato già stato sentito dagli inquirenti nei giorni precedenti al ritrovamento delle ossa nel giardino della villetta.

Anche per lui, come per la mamma e per Moreno Redivo, le accuse sono di concorso in omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato.

I resti trovati nel giardino della villetta erano in sacchi di plastica per la spazzatura, sepolti a circa quattro metri di profondità, in una fossa per acque nere, nella quale era stato gettato materiale di scarto e che successivamente era stata cementata.