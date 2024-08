Cade in acqua e annega, morto un uomo di 82 anni

Shock questa mattina a Cervignano per il ritrovamento di un cadavere nella zona boschiva del Mesol. Il corpo di un ottantaduenne del luogo, Antonio Michelin, è affiorato dal fiume Ausa poco prima delle 8. Ad avvistarlo, un residente di una abitazione che si affaccia sul corso d’acqua, che lo ha scorto dalla finestra e ha invocato aiuto: l’uomo ha provveduto a contattare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che hanno prontamente avviato le indagini per chiarire il contesto del decesso che lasciava aperte diverse ipotesi, tra le quali quella del gesto estremo. Il Pm ha disposto subito l’esame cadaverico che è stato fatto nell’immediatezza: l’esito esclude responsabilità di terze persone. Dagli accertamenti fatti, sembra infatti che la morte sia dovuta a cause accidentali, con l’anziano che sarebbe caduto in acqua per una tragica fatalità. Dopo gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria, la salma è stata affidata ai familiari dell’uomo. Le indagini sulla tragedia sono state affidate ai carabinieri di Torviscosa e Cervignano del Friuli.

