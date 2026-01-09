  • Aiello del Friuli
Cade all’indietro dalle scale e sbatte la testa: è gravissimo

E' successo a San Martino di Campagna.
Un 67enne è stato elitrasportato all’ospedale di Udine in gravissime condizioni. Questa mattina l’uomo, per cause in corso di accertamento, stava salendo le scale della sua abitazione ad Aviano, nella frazione di San Martino di Campagna, quando, nel trasportare un carico, ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro sbattendo violentemente la testa.

Soccorso da personale sanitario del 118, dopo essere stato intubato sul posto è stato elitrasportato in gravissime condizioni: ha riportato un severo trauma cranico.

