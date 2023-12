Cade da 10 metri, ferito un uomo

Infortunio sul lavoro a San Giorgio di Nogaro, dove è stato soccorso un uomo caduto da 10 metri di altezza per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto questa mattina negli spazi di una attività produttiva di Porto Nogaro.

Sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza e l’elisoccorso. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo in condizioni piuttosto serie all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.