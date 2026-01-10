Cade da 10 metri, ferito uno scalatore

Questa mattina la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso per uno scalatore caduto da un’altezza di dieci metri. L’incidente è avvenuto in alta Val Saisera, nel comune di Malborghetto Valbruna.

Lo scalatore, un sloveno di 30 anni, è caduto alla prima lunghezza di corda impattando al suolo. Per un tratto è riuscito ugualmente a incamminarsi dal luogo dell’incidente per portarsi fuori dalla gola in cui si trovava, ma ha subito politraumi e fratture alla parte superiore del corpo. Soccorso da personale sanitario, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.