Stava montando il palcoscenico in vista del concerto di sabato di Sfera Ebbasta quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da un’altezza di 4 metri.

Attimi di paura allo stadio Teghil di Lignano per l’infortunio sul lavoro che ha visto protagonista, ieri, un operaio di 49 anni, della provincia di Verona, alle dipendenze della Montaggi srl di Badia Polesine.

L’uomo, una volta soccorso da personale sanitario, è stato condotto all’ospedale di Latisana. Non sarebbe in pericolo di vita.