Cade da quattro metri nella stalla, é grave

Un uomo di 69 anni di Gonars è rimasto gravemente ferito per una caduta dall’alto avvenuta all’interno di una stalla. Dopo la richiesta di soccorso pervenuta al numero unico d’emergenza 112, la Centrale operativa regionale Sores ha inviato sul posto il personale di un’ambulanza e dell’elicottero. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri. Il rianimatore ha intubato sul posto il 69enne e dopo averlo stabilizzato lo ha trasferito in volo in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato in condizioni molto gravi e in prognosi riservata.