Cade da un camion, infortunio sul lavoro a Pradamano

Stava scaricando un camion, quando ha perso l’equilibrio cadendo malamente dal cassone da un’altezza di 90 centimetri. Infortunio sul lavoro questa mattina a Pradamano per un autotrasportatore residente in provincia di Venezia. L’incidente si è verificato nello stabilimento operativo della International Express Transport di via Pasolini e ha richiesto l’intervento dei sanitari e il trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Udine. Sul posto anche i carabinieri di San Pietro al Natisone e il personale del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza a negli Ambienti di Lavoro.